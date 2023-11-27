وزيرة الثقافة تكلف "الشهاوي" مديرًا عاماً لفرع كفرالشيخ

أصدرت وزيرة الثقافة، نفين الكيلاني ،القرار رقم 612 لسنة 2023 ، بتكليف أحمد محمد الشهاوي مديرُا عاماً لفرع ثقافة كفرالشيخ، خلفاً للدكتورة جاكلين بشري .

جدير بالذكر أن الشهاوي، هو نجل الشاعر الكبير محمد الشهاوي ، وطبقاً للسيرة الذاتية لمدير عام فرع ثقافة كفرالشيخ، فهو: أحمد محمد محمد الشهاوي

مواليد : 4 يوليو 1981 ، حاصل على ليسانس الدارسات الإسلامية وعربية جامعة الأزهر لسنة 2004 .

كما حصل على ماجستير في الأدب والنقد كلية الاداب جامعة كفرالشيخ 2019 ، وهو باحث دكتوراه كلية الآداب جامعة كفرالشيخ>

عمل الشهاوي في عدة مناصب ، منها ، فرع ثقافة كفر الشيخ – الهيئة العامة لقصور الثقافة – وزارة الثقافة المصرية .

كما شغل منصب ، مدير مكتب المدير العام، رئيس قسم العلاقات العامة ،رئيساً لقسم الجمعيات ، امين مكتبة : الهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من 2006 - 2014 ، مديرًا لمكتبة فرعية بفرع ثقافة كفرالشيخ في الفترة من 2014 - 2017

• رئيس قسم الإعلام بفرع ثقافة كفر الشيخ في الفترة من 2018 - 2019



الخبرات

وتمتع الشهاوي ، بخبرة عشر سنوات في إدارة مكتبة فرعية تابعة لفرع ثقافة كفر الشيخ "الهيئة العامة لقصور الثقافة – وزارة الثقافة المصرية" الفترة من 2006م حتي 2016م ، عضو عامل بنادي أدب قصر ثقافة كفر الشيخ .

شارك الشهاوي ، في تنظيم عدة مؤتمرات ثقافية وعربية " منها ، مؤتمر إقليم شرق الدلتا الثقافي "الهيئة العامة لقصور الثقافة وزارة الثقافة المصرية" 2015م ،مؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة كفر الشيخ 2017م ،مؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة كفر الشيخ 2018م ،مؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة كفر الشيخ " التمكين الثقافي – ذوي الاحتياجات الخاصة 2018م ،مهرجان الشارقة للشعر العربي 2019 ،مؤتمر إقليم شرق الدلتا الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة 2020.

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