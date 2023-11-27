بالفيديو.. الهلال الأحمر الفلسطيني تشيد بجهود مصر فى تسيير إدخال المساعدات لغزة

أشاد رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، بجهود مصر في تسيير المساعدات لقطاع غزة، واستقبال الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي.

وقال "النمس" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، ، إن جمعية الهلال الأحمر المصري قدمت الدعم الشامل للهلال الأحمر الفلسطيني لدخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري، موضحًا أن المساعدات تتضمن مواد إغاثية وغذائية وشاحنات الوقود وغاز الطهي وأدوات جراحية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية والهلال الأحمر المصري، لإيصالها إلى مراكز الإيواء التي تضم حوالي 700 ألف نازح، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الطبية على عدد من المستشفيات الطبية العاملة.

وتابع، أن دخول المساعدات عبر معبر رفح البري خلال فترة الهدنة له دور في دعم إنعاش القطاع الصحي والإغاثي خاصة في مناطق غزة وشمال غزة، التي تم دعمها بقوافل المساعدات خلال اليومين الماضيين لدعم صمود الشعب الفلسطيني في تلك المناطق لإغاثة العائلات النازحة والمصابين والمرضى.