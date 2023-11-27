من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تدرك أن سياسة بنيامين نتنياهو لن تؤدي إلى نتائج إيجابية

قال برتران بيزانسنو، المستشار في الحكومة الفرنسية، والمبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط، إن اتفاقيات أوسلوا أعطت الكثير من الأمل للشعب الفلسطيني، وكنا نعتقد إيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال تطبيق هذه الاتفاقيات.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن المشكلة أن بعض القادة في إسرائيل لديهم رؤى مختلفة، ويدركون ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، ولكن هناك قادة لا يفكرون في حل الأزمة، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي عمل على الاستمرار في الاستيطان داخل الضفة الغربية، وأضعف السلطة الفلسطينية، وعقد اتفاقيات مع حماس، لأنه يعلم بأن الحركة منافسة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن حماس حركة متطرفة ولم تحترم الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وكان الشعب الفلسطيني ضحية عدم احترام هذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل أصبحت تدرك بأن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددًا على ضرورة إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا بجانب الدولة الفلسطينية بسلام لحل الأزمة في قطاع غزة.