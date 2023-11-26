ديبالا يعيد روما لسكة الانتصارات بالفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي

قاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا فريق روما الإيطالي إلى تحقيق فوز مهم على نظيره أودينيزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإيطالي.

قدم ديبالا أداءً رائعًا في المباراة، حيث صنع هدف روما الأول لزميله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 20، وسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 81، قبل أن يشارك في صناعة الهدف الثالث الذي سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 90.

وبذلك، عاد روما إلى سكة الانتصارات بعد التعادل في ديربي روما أمام لاتسيو سلبيًا، قبل الهزيمة أمام سلافيا براغ في الدوري الأوروبي.

بهذه النتيجة، قفز روما إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

