برشلونة يتلقى خبرًا سارًا قبل مواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا

يستعد برشلونة لمواجهة بورتو في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي ستقام بعد غدٍ الثلاثاء، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وتلقى برشلونة خبرًا سارًا قبل هذه المباراة، حيث تعافى سيرجي روبيرتو، الظهير الأيمن للفريق، من الإصابة التي كان يعاني منها، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة.

تعرض روبيرتو لإصابة في العضلة النعلية أسفل ساقه اليمنى قبل مواجهة أتليتك بلباو في أكتوبر الماضي، وخضع لفترة من العلاج والتأهيل، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأحد، وظهر في حالة بدنية جيدة.

ومن المتوقع أن يشارك روبيرتو في مباراة بورتو، حيث سيكون إضافة مهمة للفريق، حيث يأمل برشلونة أن يساهم في فوز الفريق على بورتو، وتحقيق خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.