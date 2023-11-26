جامعة الفيوم تختتم أعمال دورة "الدعائم الأساسية لمكافحة العدوى" بكلية الطب

شهد الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، ويوشيفومى أومورا مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية فى مصر، ختام أعمال الدورة التدريبية "الدعائم الأساسية لمكافحة العدوى" التي نظمتها جامعة الفيوم فى إطار برنامج التعاون الثلاثي بين وزارة الخارجية المصرية وهيئة التعاون الدولى اليابانى (جايكا) وجامعة الفيوم خلال الفترة من 2023/10/30 وحتى 2023/11/26 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية اليوم الأحد.
جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور نجلاء الشربينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشا بسيونى رئيس قسم الميكروبيولجى بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمتدربين.
يذكر أن البرنامج التدريبى ضم 20 متدربًا من دول زامبيا وجنوب السودان وكينيا وغانا وناميبيا، وأقيمت الدورة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية وشارك فى التدريب 10 مدربين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.
وفي الختام تم توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين.