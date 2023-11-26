الحملة الانتخابية للسيسي بالغربية تشارك فى مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية

شارك أعضاء ومنسقى الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي منذ قليل فى مؤتمر مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة فى العمل العام وذلك بحضور النائب محمد عريبى والنائب احمد الجحش

والدكتورة زينب سامى ولفيف من قيادات جامعات طنطا والنقباء بمحافظة الغربية وحشد كبير من شباب محافظة الغربية حيث تم استعراض دور جامعة طنطا فى المشاركة بأكثر من ألف قافلة ضمن مبادرة حياة كريمة داخل محافظة الغربية وخارج المحافظات الحدودية كما تم استعراض جهود حياة كريمة فى قرى ومراكز محافظة الغربية فى كافة المجالات من خلال 24 تنموى .

حيث أكد عضو الحملة الانتخابية النائب محمد عريبى أن المشروع القومي حياه كريمه لتنميه قري الريف المصري هو مشروع القرن دشنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمبادرة رئاسيه في بدايه عام 2019 وتحول الي مشروع قومي في بدايه عام 2021 فكانت محافظه الغربيه في سباقا مع الزمن لتحطيم المستحيل فالان علي أرض محافظه الغربيه شهدت اعمال التطوير وتحقيق الحلم في مدينه زفتي في 54 قريه و 88 تابع.

موضحا كل يوم تحقق حياه كريمه إنجازا جديد لم تتوقف حياه كريمه علي بناء وتطوير البنية التحتية والمنشأت فقط ولكن بناء الإنسان المصري لأن بناء الإنسان اصعب من بناء الدوله حتي تتحقق رويه مصر 2030، فانطلتقت مبادرات التمكين الاقتصادي و ملتقيات التوظيف للشباب وتوفير الرعاية الصحية عن طريق القوافل الطبية والعربات الطبية المتنقلة .

وأشار أنه مع اندلاع الحرب بفلسطين لم تقف حياه كريمه مكتوفه الايدي بل كانت اول الداعمين ، فمنذ اليوم الاول وحتي الان يقف جنود حياة كريمه عند معبر رفح لدعم القضيه الفلسطينيه ودخول المساعدات الي أشقاؤنا في غزه هذا يعكس دور حياه كريمه في المجتمع المصري وهو توفير كل ما يحتاجه الإنسان نحن دائما خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي .

كما أكد النائب احمد الجحش عضو الحملة الرئاسية أننا شهدنا جميعا داخل محافظة الغربية، الطفرة الكبيرة في كافة المجالات والصناعة والتجارة والزراعة، فضلاً عن مشروعات حياة كريمة التى شهدتها قرى الريف المصري وحولت تلك القري إلى مدن، موضحاً أن أهالي محافظة الغربية علي وعي كامل بما فعله الرئيس وسيشاركون بكل قوة فى الانتخابات لدعمه وتكملة مسيرة الخدمات.