العراق: إرسال أكثر من 20 طنا كدفعة رابعة من المواد الطبية والأدوية للهلال الأحمر الفلسطيني

علنت جمعية الهلال الأحمر العراقي اليوم/ الأحد/ إرسال أكثر من 20 طنا كدفعة رابعة من المواد الطبية والأدوية للهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وذكرت الجمعية - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - " أن الهلال الأحمر العراقي أرسل الدفعة الرابعة من المساعدات الطبية والأدوية والتي تبلغ أكثر من 20 طنا ليتم نقلها إلى مطار بغداد بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء العراقي لإرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية إلى مصر ليتم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري في منطقة العريش تمهيدا لإرسالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".

وكانت جمعية الهلال الأحمر العراقي، قد قامت بنقل أكثر من 32 طنا من المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر المصري لرفع جزء معاناة الأشقاء في فلسطين، ومازالت الجمعية مستمرة في تجهيز عدد من المساعدات الغذائية عن طريق موارد الجمعية وتبرع المواطنين لإرسالها تباعا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

