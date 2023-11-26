بسبب معاكسة الفتيات.. 3 أشخاص ينهون حياة سائق بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية من كشف ملابسات واقعة مقتل سائق وإصابة اثنين خلال مشاجرة، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وهم مقيمون بدائرة المركز، وقيامهم بالتعدي على المتوفى والمصابين بالضرب وإحداث إصاباتهم على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لقيام أحد المصابين بمعاكسة كريمة أحد المتهمين.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والأدوات المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية قد تلقى فى وقت سابق إخطارا من مستشفى الباجور باستقبالها سائقًا، توفي متأثرًا بإصابته بجروح طعنية، و3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم مقيمين بدائرة المركز.