كهربا يطعن ضد غرامة الزمالك من جديد

أرسل محمود عبد المنعم كهربا جناح فريق الأهلي خلال الساعات الماضية مبلغ قدره 40 ألف فرانك إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" عبارة عن رسوم الطعن الذي تقدم به اللاعب على الحكم الصادر ضده لصالح نادي الزمالك.



وسبق أن أصدرت هذه المحكمة حكما بتوقيع غرامة ضده قدرها مليوني دولار بالإضافة إلى الفوائد التي وصلت إلى 400 ألف دولار وذلك بسبب فسخ عقده من طرف واحد والإنتقال إلى صفوف فريق أفيس البرتغالي قبل انضمامه للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر في شتاء 2019.



ويريد كهربا من وراء هذا الطعن كسب المزيد من الوقت وعدم التعرض مرة اخري للإيقاف بسبب مستحقات نادي الزمالك،وسبق وأن لجأ نجم الأهلي إلى حيلة جديدة فى التفاوض مع إدارة الزمالك لإنهاء أزمة هذه الغرامة من خلال سدادها قيمتها دفعة واحدة ولكن دون فوائد وهو ما رفضه مسئولو القلعة البيضاء الذين تمسكوا بالحصول على الغرامة كاملة وعليها بالفوائد وهو ما دفع نجم الأهلي إلى اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لتحقيق مزيد من المماطلة الوقتية فى تلك القضية.