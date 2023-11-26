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الأحد 26 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كتائب القسام تعلن استشهاد عدد من قادتها

كتائب القسام
كتائب القسام
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، عن استشهاد عدد من قادتها خلال الاشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام إن عددا من قادتها قد استشهدوا أثناء القتال، وعلى رأسهم أحمد الغندور عضو المجلس العسكري وقائد لواء شمال قطاع غزة، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، نشرت مشاهد تظهر تسليم الدفعة الثانية من الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وكتبت "القسام" على حسابها في "تليجرام: "جانب من تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وللإفراج عن الأسرى الأطفال والأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال".

الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر المقاومة الفلسطينية حماس