وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: 63 % من سكان غزة يفتقرون للأمن الغذائي

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان الأعنف والأكثر دموية على مدار عقدين.

وأضاف "مجدلاني"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك دمارًا هائلًا لحق بقطاع غزة، وتدميرًا شاملًا للبنية التحتية والمرافق، ومناطق شمال قطاع غزة لا تزال بحاجة لمزيد من المساعدات الإغاثية والحاجات الأساسية.

وأشار إلى أن 63% من السكان يفتقرون للأمن الغذائي، ونحدد مراكز لتوزيع المساعدات بالقطاع، مضيفًا أن العدوان الإسرائيلي يهدف لدفع سكان القطاع للنزوح باتجاه الجنوب.

وأوضح أن الاحتلال يمنع عودة المواطنين من جنوب القطاع إلى شماله، لكنهم مصرّون على الصمود والعودة، ونسعى لفتح مسار سياسي شامل وتمديد للهدنة من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأكد أن مصر وقطر تبذلان جهودًا كبيرة لإتمام اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين.