مواطن سوداني يستغيث بوزير الصحة: "عملية جراحية تنقذ طفلي"

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 11:45 ص

يستغيث والد الطفل كريم جلال، مواطن سوداني يقيم بالقاهرة بالدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، قائلا: "تركنا بلدنا نتيجة الحرب التي اشتعلت في السودان، فكانت قبلتنا تجاه مصر، لأننا نعلم أن شعبها وقيادتها سيقفون بجانبنا، ويساعدونا على العيش بسلام، ويمد لنا الجميع في مصرنا يد العون من أجل الخروج من المحنة، استقبلنا أهلها بكل حب، مرض ابني وعانى من ألم في عينه، توجهت لطبيب في أحد المستشفيات الخاصة، أخبرني الطبيب أن ابني بحاجة لإجراء جراحة في إحدى العينين، لإزالة مياه زرقاء، كان الأمر بالنسبة لي مكلف جدا لتحمل نفقات علاجه، وإجراء جراحة في مستشفى خاص، وعلى نفقتي الخاصة، فعجزنا عن إجراء الجراحة، لذلك توجهت للدكتور خالد عبدالغفار بالنظر في حالة ابني، وإجراء العملية في أحد المستشفيات التابعة للوزارة".