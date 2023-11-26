إعلام إسرائيلي: تقديرات عدد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية أكثر من 200

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام إسرائيلية، بوجود تقديرات تشير إلى أن عدد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية لا يزال أكثر من 200.

وقال إعلام إسرائيلي في وقت سابق إن هناك توقعات بالإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى الفصائل الفلسطينية ضمن الدفعة الثالثة، مؤكدًا أن قائمة الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين التي قدمتها الفصائل للاحتلال تضم 13 اسما.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيّز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الأول الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.