ads
الأحد 26 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طارق الشناوي: مشاركة "كروان مشاكل" بمسلسل بطن الحوت "خطأ فني"

طارق الشناوي
طارق الشناوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على قرار الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فى اجتماعه مع أعضاء النقابة، ضد إحدى شركات الإنتاج ، بسبب ظهور "كروان المشاكل" في إحدى حلقات مسلسل "بطن الحوت".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،  إن ما حدث خطأ شكلي لدى المنتج والمخرج، بسبب عدم حصولهم على تصريح لـ"كروان مشاكل".

وتابع: “هل يحق للمخرج الاستعانة بـ"كروان مشاكل"، بعد الحصول على تصريح .. والأمر يتوقف على طريقة استخدامه والاستعانة به، وأرى أن المسلسل جيد وتم توظيف الشخص صاحب الجدل بشكل جيد، وتم توظيفه في دور يليق بعمله الدرامي، وبالتالي الخطأ فني، ويجب أن لا يتم خلط الأمور".

وواصل: “البعض يقول أن يرتكب تجاوزات على السوشيال ميديا، فالسؤال إذا، من الذي يحاسب على ما يقول البعض إنه تجاوزات؟، ولذا يجب أن لا نعطي الموضوع أكبر من حجمه ".

التمثيل أعضاء النقابة أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية