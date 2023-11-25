طارق الشناوي: مشاركة "كروان مشاكل" بمسلسل بطن الحوت "خطأ فني"

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على قرار الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، فى اجتماعه مع أعضاء النقابة، ضد إحدى شركات الإنتاج ، بسبب ظهور "كروان المشاكل" في إحدى حلقات مسلسل "بطن الحوت".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إن ما حدث خطأ شكلي لدى المنتج والمخرج، بسبب عدم حصولهم على تصريح لـ"كروان مشاكل".

وتابع: “هل يحق للمخرج الاستعانة بـ"كروان مشاكل"، بعد الحصول على تصريح .. والأمر يتوقف على طريقة استخدامه والاستعانة به، وأرى أن المسلسل جيد وتم توظيف الشخص صاحب الجدل بشكل جيد، وتم توظيفه في دور يليق بعمله الدرامي، وبالتالي الخطأ فني، ويجب أن لا يتم خلط الأمور".

وواصل: “البعض يقول أن يرتكب تجاوزات على السوشيال ميديا، فالسؤال إذا، من الذي يحاسب على ما يقول البعض إنه تجاوزات؟، ولذا يجب أن لا نعطي الموضوع أكبر من حجمه ".