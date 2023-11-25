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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "جنين"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد شاب فلسطيني، وأصيب 5 آخرون بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة "جنين"، ومُحاصرتها مُستشفيي الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا. 
وقال مدير مُستشفى الرازي الدكتور فواز حماد - في تصريح صحفي اليوم - إن الشاب عمار محمد أبو الوفا (21 عامًا) استشهد برصاص الاحتلال، كما وصل المستشفى 5 إصابات أخرى بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة. 
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وبدأت جرافات الاحتلال بتدمير شوارع في أحياء المدينة، وأطراف المخيم. 
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن سماء المدينة تشهد تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع. 

استشهد شاب فلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي م ستشفيي الشهيد خليل سليمان الاحتلال