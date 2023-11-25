اقرأ غدا في "البوابة".. السيسى ووزيرا خارجية البرتغال وسلوفانيا يرفضون تهجير أهالى غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 26 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

اليوم الثانى للهدنة.. حماس: الاحتلال لا يلتزم ببنود الاتفاق

السيسى ووزيرا خارجية البرتغال وسلوفانيا يرفضون تهجير أهالى غزة

الرئيس يؤكد أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية

إسرائيل ترهن تمديد الهدنة بالإفراج عن مزيد من المحتجزين بمعدل 10 يوميًا

«الصحة العالمية»: قلقون للغاية بشأن سالمة مئات المرضى والعاملين الصحيين بمستشفى الشفاء

فى ذكرى «الهولودومور».. روسيا تشن أكبر هجوم على كييف

.. وبريطانيا: الاجئون الأوكرانيون يواجهون خطر التشرد

فرح ودموع.. الفلسطينيون يستقبلون المفرج عنهم بالأحضان

إحدى الأسيرات: تحريرنا تم بدماء الشهداء