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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم بورسعيد: تطبيق “البابل شيت” على جميع طلاب المرحلة الإعدادية

د.هالة عبدالسلام
د.هالة عبدالسلام
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 قالت الدكتورة هالة عبد السلام مديرة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه تم تطبيق نظام البابل شيت خلال العام الدراسى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ فى الفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادى، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق هذا النظام فى العام الدراسى الحالى على جميع الصفوف للمرحلة الإعدادية.

ولفتت “عبدالسلام”، إلى أنه تم تدشين أول بنك أسئلة الكترونى على مستوى المحافظة للعام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، بحضور محافظ بورسعيد، ويضم البنك آلاف الأسئلة للمرحلة الإعدادية كتجربة أولى.

وأكدت أن مديرية التعليم ببورسعيد تولى اهتماما بذوى الهمم ورعاية كاملة، فقد تم إطلاق مبادرة "رفقاء السعادة" خلال عام ٢٠٢٢ ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من معارض التعلم النشط لقياس مخرجات التعلم لدى الطلاب.

وأوضحت أن المديرية أطلقت معرض لانجازات الدولة المصرية، بدعم كامل من محافظ بورسعيد وشاركت فيه جميع المدارس بأعمال ومجسمات تمثل كل إنجازات الدولة المصرية، وخاصة بمدينة بورسعيد.

 

وأكدت مديرة تعليم ببورسعيد أن تعليم بورسعيد يولى اهتماما بذوى الهمم ورعاية كاملة، فقد تم إطلاق مبادرة "رفقاء السعادة" خلال عام ٢٠٢٢ ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من معارض التعلم النشط لقياس مخرجات التعلم لدى الطلاب.

وأوضحت أن المديرية قامت بإطلاق معرض لانجازات الدولة المصرية، بدعم كامل من محافظ بورسعيد وشاركت فيه كافة المدارس بأعمال ومجسمات تمثل كافة إنجازات الدولة المصرية، وخاصة بمدينة بورسعيد.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء عادل الغضبان اليوم، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية وقيادات التعليم بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العام الدراسى.

التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي العام الدراسي الحالي إنجازات الدولة المصرية تعليم بورسعيد نظام البابل شيت مرحلة الإعدادية