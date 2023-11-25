الدوري الإسباني.. برشلونة ينجو من الهزيمة أمام رايو فاليكانو

نجا فريق برشلونة، اليوم السبت، من الهزيمة أمام رايو فاليكانو وتعادل معه بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب تيريزا ريفيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكاد الفريق الكتالوني أن يخرج من اللقاء بهزيمة، لولا هدف ذاتي جعله يخرج بتعادل خارج الديار.

تقدم أوناي لوبيز لأصحاب الأرض في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم رايو فاليكانو على برشلونة.

وفي الشوط الثاني، نجح البلواجرانا في تسجيل هدف التعادل، عن طريق فلوريان ليجويني لاعب رايو فاليكانو بالخطأ في مرماه بهدف في الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وشهد اللقاء، عودة الهولندي فرينكي دي يونج للتشكيل الأساسي للبرسا، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به، وأبعدته عن مباريات الفريق في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ظل برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما ارتقى رايو فاليكانو إلى المركز الثامن وفي رصيده 19 نقطة.