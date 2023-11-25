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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

محمود التهامي يلغي جولته الفنية في الإمارات ويؤجل حفلات ماليزيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلن المنشد والفنان مجمود التهامي عن إلغاء جولته الفنية الحالية في الإمارات وتأجيل جولته في ماليزيا بسبب مرض والده الشيخ ياشين التهامي.

وكشف محمود التهامي عن اضطراره العودة اليوم من الإمارات وقطع جولته الفنية التدريبية في المراكز الثقافية في دبي وجلسات تحضيرات مهرجان أبوظبي للفنون ليعود إلى مصر فور علمه بمرور والده الشيخ ياسين بوعكة صحية مفاجئة.

وقرر التهامي الإعلان بشكل رسمي عن تأجيله كافة نشاطاته الثقافية خلال هذه الفترة من بينها إلغاء جولته الفنية التي كانت مقررة في ماليزيا خلال أيام ومحاضراته التدريبية في المراكز الثقافية في مدينة كاتارا الماليزية، وذلك إلى حين الاطمئنان على صحة والده.

وأتت جولات التهامي الفنية في الإمارات وماليزيا بعد آخر حفلاته الغنائية في القاهرة في ساقية الصاوي منتصف نوفمبر الجاري مع انشغاله في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ألبومه الغنائي الجديد مع روتانا، الذي أطلق أولى بشائره عبر أغنية "لم أفي"، أعاد خلالها إحياء قصيدة من روائع ابن الفارض.

التهامى حفل ماليزيا - الإمارات