قمة البريميرليج.. محمد صلاح يصنع هدف تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي

صنع النجم المصري محمد صلاح، هدف تعادل فريقه ليفربول مع مانشستر سيتي، في المباراة التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل النرويجي إيرلينج هالاند، هدف تقدم مانشستر سيتي على ليفربول في الدقيقة 27، بعد استلامه تمريرة زميله ناثان آكي ليسدد الكرة على يسار الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وأدرك ترينت ألكسندر أرنولد التعادل للريدز في الدقيقة 80 من صناعة محمد صلاح، لتصبح النتيجة 1-1.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول، ويسعى خلال هذه المباراة للدخول ضمن قائمة العشرة الأوائل الهدافين التاريخيين في البريميرليج، وذلك في حالة تسجيله لهدف في شباك السيتي.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد خوض الفريقين لـ12 جولة حتى الآن.