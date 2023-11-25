وكيل الشباب بمطروح يلتقي وفد برنامج “أخ ثان والرابط إنساني”

استقبل الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، وفدا من طالبات معهد فتيات مطروح النموذجي، والممثلين لبرنامج «أخ ثان والرابط إنساني»، الذي أطلقه مركز تطوير الطلاب والوافدين والأجانب بمشيخة الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتعاون والتشابك بين مختلف الجهات والتعاون المشترك بينهم.

تناول اللقاء طرق التعاون المشترك لنشر قيمة «التنوع والتعايش» في المجتمع المطروحي، وترسيخه في عقول الشباب والنشء، من خلال خطة الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح.

وأثني رفاعي على فكرة البرنامج والقيم الأخلاقية والدينية التي يتناولها لنشر الوعي وتعاليم الدين الإسلامي الوسطي المستنير، مؤكدا على أهمية قيمة التنوع والتعايش المجتمعي، لخلق روح التجانس بين الشباب وتعزيز السلام والوئام الإيجابي بين الجميع، وصنع حائط صد منيع ضد محاولات اختراق النسيج الوطني وزعزعة استقرار مصر في الداخل والخارج، وأن المديرية تنفذ عدد من الأنشطة واالقاءات التوعوية تحتوي علي تلك القيمة مثل مبادرة "تصدوا معنا" ومبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب".

وفي نهاية اللقاء وجه الطالبات الشكر والتقدير لمدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وتم إهداءه مطوية تحتوي على بنود وثيقة الإخوة الإنسانية وتتضمن بنود قيمية، لنشرها بين رواد المديرية.