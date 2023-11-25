ميرهان حسين تكشف كواليس  "الذنب" مع هاني سلامة

عبرت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان هاني سلامة في مسلسل "الذنب" وهو أول عمل يجمعهم.

وأضافت ميرهان، في بيان صحفي، أنها تجسد شخصية تدعى "سميرة" تعمل محامية ودورها يجمعها بالفنان هاني سلامة، ويدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت ميرهان:"الأعمال التي تضم ١٠ حلقات من أقرب الأعمال لقلبي لأسباب كثيرة أهمها وجود السيناريو قبل التصوير وأيضا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور".



مسلسل الذنب مكون من 10 حلقات، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.



يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتماما وهو يصعد من القاع الى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.