"المشاركة الإيجابية" و"أهمية القراءة" في أنشطة توعوية لقصور الثقافة بالفيوم.. غدا

يشهد فرع ثقافة الفيوم، غدا الأحد، 26 نوفمبر، عددا من الفعاليات واللقاءات التوعوية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتعقد مكتبة مطرطارس محاضرة بعنوان "أهمية مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية"، في الحادية عشرة صباحا، بمدرسة الشهيد محمد عبد الفتاح الثانوية المشتركة بمطرطارس، يتحدث فيها الإذاعي الدكتور هادي حسان، عن دور الشباب في بناء المجتمع ونهضة الوطن، وأهمية تمثيل الشباب في الانتخابات، وحث الشباب على المشاركة الإيجابية الفعالة، وتوعية الآخرين.

كما تنظم مكتبة الطفل والشباب بسنورس، ندوة تثقيفية، في العاشرة صباحا، بعنوان ''كيف نشجع أطفالنا على القراءة''، يشارك بها الأديب أحمد طوسون والكاتبة سهير ربيع، إلى جانب ورشة فنية للرسم الحر ومسابقات ثقافية ترفيهية.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.