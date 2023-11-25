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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بجهود مصرية.. تحرك 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح لشمال غزة (فيديو)

شاحنات المساعدات
شاحنات المساعدات
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كشف مصدر مصري مسئول، اليوم السبت، عن بدء تحرك ما يزيد على 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة بجهود مصرية، وبالتنسيق مع كل الأطراف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

كما تم إدخال 3 شاحنات سولار تحمل 129 ألف لتر، و4 شاحنات غاز طهي، ومغادرة 196 فلسطينيًا إلى قطاع غزة، واستقبال 17 مصابًا و18 مرافقًا.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ برعاية مصرية- قطرية- أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيل الذي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

شاحنة مساعدات منفذ رفح قطاع غزة شاحنات سولار