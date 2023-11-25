المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بسرقة مهندس بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 5 متهمين باستدراج مهندس حاسبات إلى منطقة نائية وخطفه بمدينة 15 مايو، مدعين أنهم من مأموري الضبط القضائي والقيام بسرقته بالإكراه، بالسجن المشدد 5 سنوات، وعاقبت المتهمة السادسة شريكتهم بالحبس مع الشغل سنتين لإخفاءها المسروقات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 85 لسنة 2023 جنايات قسم 15 مايو، المقيدة برقم 1311 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين، بخطف المجني عليه بالتحايل، بأن استدرجوه لمحل الواقعة بحيلة أنطلت عليه قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.