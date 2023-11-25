البحيرة لتوزيع الكهرباء تفتتح مركزا لخدمة العملاء برشيد

استقبل اليوم المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الدكتور مهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر خلال زيارته للشركة لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات استراتيجية وقومية ،يإتى ذلك فى إطار جولاته التفقدية والمستمرة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية..

واستهل العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع زيارته بافتتاح مركز خدمة العملاء برشيد الذى تم انشائه وتنفيذه بالهوية البصرية الموحدة التى يتم تعميمها بمختلف الشركات

و بعدها تفقد حالة الشبكة الكهربائية برشيد والموزعات والأكشاك بالمنطقة وتحويل الخطوط الهوائية إلي كابلات ارضية المارة باعلي الكتل السكنية والمناطق الأكثر فقدا بالشركة تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الكهرباء في ظل الاجتماعات الدورية التي تقوم بها الشركة القابضة لكهرباء مصر لخفض نسب الفقد في الشبكة الكهربائية

وترأس "الدستاوى" زيارة الشركة وضم لفيف من القيادات

السيد الاستاذة رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة القابضة

والسيد المهندس مدير عام مراقبة الجودة لصيانة الشبكات

السيدة الاستاذة مدير عام جودة الخدمات واسعاد المتعاملين

وطالب العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع القيادات والعاملين بذل قصارى جهدهم فى تحصيل مستحقات الشركة وخفض نسب الفقد فى القطاعات المختلفة..