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السبت 25 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس الإسكندرية.. انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب المنخفضة

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
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تشهد محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى انخفاضا في درجات الحرارة تصاحبها تكاثر للسحب المنخفضة على جميع مناطق المحافظة، حيث سجلت اليوم درجات حرارة 22 درجة مئوية، مع سرعة رياح تصل إلى 19 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والذي يعمل على حجب جزء كبير من آشعة الشمس، كما أنه يعمل على احتجاز الأتربة والرمال المثارة على سطح الأرض والناتجة من الرياح الجنوبية الغربية النشطة والتي تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على المناطق السالف ذكرها.

كما حذرت المواطنين الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية مراعاة الحالة الجوية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل، وذلك من أجل المحافظة على صحتهم خلال تقلبات الجو، كما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وهناك نشاط للرياح والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس  وسيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

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