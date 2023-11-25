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السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتسبب في حادث تصادم سيارتين أعلى محور صفط اللبن

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف المتهم بالتسبب في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية ومصرع شخصين وإصابة آخر أعلى محور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب أعلى محور صفط اللبن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة موظف انفجر الإطار الامامي للسيارة مما تسبب في انحراف الطاره ودخول السيارة في الاتجاه المعاكس واصطدامها بسيارة ملاكي ودراجة بخارية نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة آخر، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

كما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن القبض على موظف القبض علي المتهم صفط اللبن قسم شرطة بولاق الدكرور محور صفط اللبن مصرع شخصين مصرع وإصابة 3 مصرع وإصابة 3 أشخاص مديرية امن الجيزة حادث تصادم سيارتين