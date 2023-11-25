طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف فوق جنوبي لبنان

أكد أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق بشكل مكثف جنوبي لبنان.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن بعض النازحين، عادوا من جنوب لبنان إلى منازلهم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أكدت تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم في المحيط الهندي قبل ساعات من تنفيذ الهدنة في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء المحتجزين الـ13 المتوقع إطلاق سراحهم اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويطلق سراح دفعة جديدة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بعد يوم من إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا.