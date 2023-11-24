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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أول صورة لاستقبال منفذ رفح للمحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة

معبر رفح
معبر رفح
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أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن منفذ رفح يستقبل المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإٍسرائيلي.

 

وأعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل أن سيارات الصليب الأحمر تتحرك باتجاه منفذ رفح بعد استلام 24 شخصا.

 

وبحسب المعلن، تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

 

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

استقبال الأسرى الفلسطينيين الصليب الاحمر