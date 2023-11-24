هدوء حذر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع سريان الهدنة بقطاع غزة

الجمعة 24/نوفمبر/2023 - 01:41 م

سادت حالة من الهدوء الحذر بالقطاعات الثلاث للجنوب اللبناني مع بدء سريان الهدنة في قطاع غزة في السابعة صباح اليوم، حيث تعرضت بلدة الخيام بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني إلى قصف إسرائيلي استهدف منطقة مفتوحة بأطراف البلدة، وذلك قبل دقائق معدودة من بدء سريان الهدنة.

وبعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، توقفت جميع أعمال القصف المتبادل على طول الحدود سواء في القطاع الغربي أو الأوسط أو الشرقي وذلك غداة يوم هو الأعنف في الجنوب اللبناني منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، حيث تم خلاله تنفيذ أكبر عدد عمليات متبادلة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي منذ انتهاء (حرب تموز) عام 2006.

ونفذت المقاومة بالأمس 22 عملية قصف لأهداف عسكرية إسرائيلية أبرزها استهداف معسكر عين زيتيم (على مسافة أكثر من 10 كيلومترات من الحدود) بـ48 صاروخ كاتيوشا، فضلا عن استهداف قاعدة الراهب العسكرية الإسرائيلية بصواريخ موجهة أكثر من مرة، بالإضافة إلى استهداف العديد من القواعد على طول الحدود.. كما قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 20 هدفا في القطاعات الثلاثة للجنوب اللبناني.

