مستشار رئيس الجمهورية يتفقد نادي الهجن الدولي ومشروع واحة الحرير في الوادي الجديد

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

كما تفقّدوا منصات المشاهدة ومضمار السباق وأعمال القرية التراثية الملحقة التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، وأوضح المحافظ أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات؛ استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

من ناحيةٍ أخرى، قام "جمال الدين" و"الزملوط" بزيارة مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروع استثمار زراعي متكامل، يهدف لتوطين صناعة الحرير. ولَفَت المحافظ أن المشروع يُسهم في توفير فرص عمل للشباب والأسر، من خلال المشروعات الصغيرة لإنتاج خيوط الحرير بالمنازل، بالإضافة إلى عقد ورش تدريبية على إنتاج منسوجات الحرير لطلاب المدارس الزراعية والأسر المستفيدة من المشروع.

وكان قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي نائب المحافظ، أمس الخميس، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام ويعقدُ مؤتمرًا جماهيريًا مع شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)؛ لعرض جهود الدولة في تنمية المحافظات الحدودية، والاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.

واستهلت الزيارة، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، التي تُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وأشاد "جمال الدين" بهذه التجربة الجادّة والرائدة على طريق التحول الرقمي.

كما قام بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة، وأطلق "الزملوط" و"جمال الدين" شارة البدء لمارثون الدراجات شمال مدينة الخارجة.

ومن المخطط أن تشمل الزيارة مركزي الداخلة والفرافرة؛ لزيارة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتفقد المشروعات التنموية المُنفذّة على أرض المحافظة.