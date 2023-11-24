غدا .. "نساء فلسطين تحت القصف" ندوة ترصد الإجرام الإسرائيلي بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى في الخامسة من مساء غد السبت ندوة بعنوان " نساء فلسطين تحت القصف ومعاناة النزوح " ، والتى ترصد ما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلى من انتهاكات ضد الانسانية في فلسطين وتعمده قتل النساء والاطفال بدم بارد .

قال الدكتور نبيل حلمى ، ان استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدم الفلسطيني هو نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة

واشار حلمى الى ان الندوة تأتى مواكبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وفى اليوم الاول من بداية لحملة اتحدوا! الأممية التي هي 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ابتداءا من 25 نوفمبر وانتهاء بيوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

يشارك في الندوة الدكتورة هند الشلقاني مدير الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرآة العربية متحدثة عن الحروب والنزاعات المسلحة وآثارها على النساء ، وسيتم عرض فيديو للناشطه الحقوقية والنسوية الفلسطينية لونا عريقات من قلب فلسطين للتحدث عن معاناة النساء في فلسطين ، في حضور آمال الاغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر والتى تتناول وضع النساء في فلسطين ومعاناتهم في الحرب ، تدير الندوة لمياء لطفي مديرة برنامج الآليات الدولية وممثلة مؤسسة المرأة الجديدة.

وفى السياق ذاته تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الواجدة من ظهر غد السبت احتفالية باليوم العالمى للمقاومة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة سوف يتم تقديم ندوة عن فلسطين والاحتلال الاسرائيلى ، وعمل جدارية للاحداث الحالية بمشاركة مدربين التربية الفنية بالمكتبة وتصنيع أعلام فلسطين ومصر بجانب رسم على الوجه لعلم مصر وفلسطين.