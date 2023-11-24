كولر يضع خطة عبور ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا

يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلي اليوم الجمعة، الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت فى مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، على ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع .

ويناقش كولر مع معاونيه مقاطع الفيديو لبطل غانا ، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة في أي بطولة.

ويحرص كولر على عقد اجتماع مع لاعبيه اليوم لحثهم على تحقيق الانتصار في إنطلاقة الاهلى بدور المجموعات لضمان مواصلة المشوار والحفاظ على اللقب القاري ، ويعلن المدرب السويسري قائمة لاعبيه عقب المران الأخير لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي على تولي بوبو تراوري مسئولية تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يعاونه مواطنه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍ، فيما يكون سوري إبراهيما كيتا هو الحكم الرابع للمباراة.