سقوط عصابة المسجلين لتجارة الآثار المزيفة في الطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة" مطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية بحوزتهم تمثال فرعوني مقلد حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة" مطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية، بالإتجار في الآثار المقلدة والنصب علي المواطنين متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن إستهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي وتبين أنهم عاطل مطلوب في قضية إتلاف والمحكوم فيها بحبس 3 أشهر، عاطل والمطلوب في قضية تبديد والمحكوم عليه بحبس أسبوع، عامل والمطلوب في قضية تزوير وسلاح والمحكوم عليه 15 سنة، وبحوزتهم "8 هواتف محمولة، 2 لاسلكي وكي توكي، تمثال فرعوني غير أصلي، صندوق خشبي بداخله أدوات فرعونية غير أصلية" جري اقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.