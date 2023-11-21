نائب محافظ البحيرة ورئيس "التنمية الصناعية" يفتتحان فرع الهيئة بدمنهور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والوفد المرافق لهما، في إطار الزيارة لافتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور وتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى.

ورحبت نائب محافظ البحيرة برئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها مشيرة إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وتشجيع الصناعات المختلفة والتيسير على المستثمرين والمتابعة المستمرة وتذليل أى عقبات للتوسع فى المشروعات على أرض البحيرة.

كما أكدت بلبع، أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز.