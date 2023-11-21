جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت على إثرها 45 فلسطينيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

فمن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا، وهم: حمادة جبر زكارنة، وليث محمد كميل، وماهر سعيد زكارنة، والشقيقان ساري وحمدي أسامة زكارنة، ومروان خزيمية، وأحمد خالد عساف، وسلطان أمين أبو زيد، من بلدة قباطية جنوبا، وعدي فارس وشاحي من قرية مثلث الشهداء، وضياء حسام عباهرة، وباسل كامل الجعبري، من بلدة اليامون غربا، وشابا من حي خروبة، لم تُعرف هويته بعد.

ومن القدس، اعتقلت كلا من محمد الهدرة، ومصعب الهدرة، ومهدي أبو الهوى، وسراج أبو سبيتان من بلدة الطور، وشابا من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة لم تُعرف هويته بعد.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من جمال عايش، ومحمد رشيد، وجمال معطان، وهيثم بركات، ومؤمن حذيفة سمرين، وليث بركات معطان، ومؤمن محمود سمرين، وأحمد بركات عفون، وضياء رائد معطان من قرية برقة شرق رام الله.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، وهم محمد سدر من حي كتف الواد، وأحمد عادل أصيل من مدينة أريحا، ومحمد كامل أبو يوسف وهو من قطاع غزة، ويسكن في قرية فصايل شمالا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال هشام حسام أبو مسلم، وأحمد صفوت العاصي، ونجله فارس من مخيم بلاطة شرقا.

ومن بيت لحم، اعتقلت 5 مواطنين، وهم: أحمد عمر الأطرش، ومحمد ماهر عمارنة (34 عاما)، وأكرم عمران الأطرش (28 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وزيد محمد سباتين، ومحمد نادر سباتين من قرية حوسان غربا.

ومن الخليل، اعتقلت كلا من: أيمن وشاكر الجنيدي، وخزيمة غيث، وحذيفة نزار رمضان، من مدينة الخليل، واعتقلت محمد حازم القواسمي من مستشفى الميزان، وأحمد محمود بدر أبو عياش، وبدر أحمد أبو عياش، وحمزة إبراهيم الخطيب الزعاقيق من بلدة بيت أمر شمالا.