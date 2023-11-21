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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

طائرة روسية تحمل 27 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في طريقها لمصر

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عند معبر رفح
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ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة "إيل-76" تابعة لها أقلعت من مطار محج قلعة إلى مصر لإيصال 27 طنا آخر من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

 

 

وكتبت الوزارة، في صفحتها على "تلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، "ستقوم طائرة تابعة للوزارة بإيصال 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة..

 

وأقلعت طائرة "إيل-76" التابعة للوزارة من مطار محج قلعة إلى مطار العريش المصري، وهناك سيتم نقل الشحنة الإنسانية لممثلي الهلال الأحمر المصري الذين سينقلونها لسكان قطاع غزة".

 

وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم تقديم المساعدات الإنسانية يتم بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطوارئ الروسي إلكسندر كورينكوف.

 

طائرة روسية قطاع غزة المساعدات الإنسانية
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