سيمنار كهنة "غرب كندا"

نظمت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا حلقة دراسية لمجمع كهنتها بحضور الأنبا مينا أسقف الإيبارشية ومجمع كهنة الايبارشية، بدأ اللقاء بالقداس الإلهي برئاسة الانبا مينا ومجمع كهنة الايبارشية الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي موسى بوندسور.

و تلاه طرح عدد من الموضوعات، تنوعت ما بين موضوع لاهوتي تحدث فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي، كما عرض الأب جورج إبراهيم فعاليات سيمنار كهنة أمريكا الشمالية، بينما ناقش الأنبا مينا مع الآباء الكهنة الجوانب الرعوية والترتيبات الإدارية الخاصة بالايبارشية.

وجدير بالذكر ان قام الانبا مينا برسامة الشماس ماجد لبيب كاهن لكنيسة الشهيد ابوسفين بجوليف باسم القس تكلا حيث شارك في صلوات القداس الالهي والرسامة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية وشعب الكنيسة.