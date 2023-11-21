كنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا تفوز بالمركز الثاني على الكرازة المرقسية في الأعمال المسرحية

فاز فريق المسرح بمرحلة الجامعيين والخريجين بكنيسة الأنبا بيشوي والأنبا بولا الطموهي بشاهين الجديدة بالمنيا تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات بالمنيا وتحت إشراف القس بيشوي نادي كاهن الكنيسة بالمركز الثاني في مجال الاعمال المسرحية المقدمة باللغة القبطية في مهرجان الكرازة المرقسية 2023 " لاتكن إلا فرحا" حيث قدم الفريق عرض مسرحي لقصة القديس تيموثاوس وزوجته مورا الذين ذكري عيدهما يوم 15 نوفمبر وعلي حسب السنكسار "كان تيموثاوس شماساً بكنيسة قرية صغيرة بإقليم أنصنا متزوجاً بشابة اسمها مورا

صدرت أوامر الإمبراطور دقلديانوس باضطهاد المسيحيين وحرق كتبهم وإجبارهم على عبادة الأوثان.

استدعى إريانوس والي أنصنا الشماس تيموثاوس وأمره أن يحضر له كتب الكنيسة لكي يحرقها كما أمره أن يبخر للأوثان.

رفض الشماس تيموثاوس وقال للوالي: " هل يمكن أن يسلِّم أب أولاده بنفسه لعدو مهلك؟ " فغضب الوالي وأمر جنوده بتعذيب تيموثاوس فوضعوا أسياخ حديد في أذنيه حتى انتفخ وجهه وفقد السمع والبصر معاً. ثم قال إريانوس: بخِّر للأوثان وأنا أكف عن تعذيبك. أجابه تيموثاوس: لا فائدة من الإلحاح فأنا لا أحس بالتعذيب لأن المسيح يخفف ألمي. علَّقه إريانوس منكس الرأس على عمود، ثم استدعى عروسه الشابة مورا لكي تستعطفه لعله يلين ويبخر للأوثان.

ولكنه وعظها بكلام الإنجيل وكلمها عن الحياة الأبدية وإكليل الاستشهاد فذهبت لإريانوس وأعلنت مسيحيتها وأنها تُفضِّل الاستشهاد مع زوجها على الحياة في عبادة الأوثان، فبدأ الوالي يعذبها بسلسلة رهيبة من العذابات وهي صامدة صابرة.

بعد ذلك أمر الوالي بصلب تيموثاوس الشماس النقي وزوجته مورا متقابلين، فاتفقا ألا ينعسا على الصليب لئلا يأتي الرب فيجدهما نياماً. ظلا مصلوبين عدة أيام ثم استودعا روحيهما في يدي الله الذي أحباه ونالا إكليل الاستشهاد" فقام بتاليف العرض و اخراجه الشماس الاكليريكي مينا سامي معتمدا علي تاريخ الكنيسة في ذكر أحداث القصة المقدمة و اعتماد أيضا علي اداء فريق من الموهبين من أبناء الكنيسة بمرحلة جامعة و خريجيين و قام المشرفين بالمرحلة علي تقديم كافة التجهيزات الخاصة بالعرض من ملابس متناسبة مع الشخصيات واضاءة و ديكور والداتا شو و الرسوم الفنية الخليفة التي قام برسمها أبناء الكنيسة التي ساعدت كل مشهد ان يقدم رسالة يدركها المتفرج الواعي وقام علي اشراف هذا العرض الشماس مرقص القمص دميان و الشماس سامح سعد أمناء عام الخدمة بالكنيسة و الخادمة ميمي سامح أمينة مرحلة جامعة وخريجيين والخادمة مريم ماجد المنسق لمهرجان الكرازة بالكنيسة وكل المشرفين علي مرحلة جامعة و خريجيين و قام الفريق بعرض العرض المسرحي بايبارشية المنيا و حصل علي المركز الاول ثم صعد للعرض باسقفية الشباب بالقاهرة في التصفيات النهائية لمهرجان الكرازة برعاية و تشجيع الانبا موسي أسقف الشباب وحصل علي المركز الثاني علي مستوي الكرازة

وجدير بالذكر ان فريق مسرح جامعيين و خريجيين يحرص دائما علي تقديم أعمال تاريخية و كتابية باللغة القبطية بشكل منتظم بالكنيسة، وفي حفظ التراث القبطي عن طريق إحياء الترجمة القبطية واستخدام التعبيرات القبطية التي لا تزال موجودة في اللسان المصري حتى الآن، وكانت اللغة القبطية مستخدمة في العصور الفرعونية، وكانت إحدى اللغات المكتوبة على حجر رشيد؛ مما ساعد العالم الفرنسي شامبليون في فك رموزه،وفي عام 2019، أضافت شركة جوجل، اللغة القبطية، إلى تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية "جي بورد"، في تحديث شمل 60 لغة أخرى