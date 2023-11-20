وزير التعليم: "تطبيق second 5" خطوة غير تقليدية لتحقيق التفاعل مع الطلاب

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في الندوة الثانية بعنوان "تطبيق 5 second" التى تم عقدها على هامش مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا “Cairo ICT” لعام ٢٠٢٣،والمنعقد خلال الفترة من ١٩ نوفمبر إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣

ويحتوى "تطبيق 5 second"، الذي تطلقه الوزارة للمرة الأولى، علي ألعاب تربوية تفاعلية تساعد الأطفال والطلاب علي اتخاذ القرارات السليمة وذلك من خلال المواقف الحياتية المختلفة بما يساهم في تربيتهم تربية إيجابية.

وتضمنت الندوة حلقة نقاشية، شارك فيها كل من السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة أمناء فاهم للدعم النفسى، والدكتور عبد الناصر عمر العضو المنتدب لمستشفى المشفى للدعم النفسى، والمخرجة ساندرا نشات، ومحمد هانى خبير المحتوى، وأدارها الإعلامى خيرى رمضان.

وتم خلال الندوة عرض فيلم مصور تحت اسم "يوم الجمعة" والتى صورت أحداثه داخل المدرسة ويتناول معالجة إحدى المشكلات النفسية التى يمر بها الطلاب، ومعرفه أسباب هذه المشكلة من خلال متابعة المعلم للطالب داخل الفصل، والاهتمام بالحالة النفسية له، وصولا لحل المشكلة.

وأكد رضا حجازى أنه لا يجب اختزال التعليم في التدريس فقط، مشيرا إلى أهمية التربية الإيجابية والتي تحتاج إلى مهنية والمهني المُعد لذلك.

وقال الوزير إنه لا يجب أن يتسرع المعلم في معاقبة الطفل لسوء السلوك قبل معرفة سبب السلوك والذي قد يكون أقوى من السلوك ذاته.

وأكد الوزير على أهمية التربية الإيجابية وتنمية شخصية الطالب، مشيرًا إلى أن هذا ما تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين المدرسة والأسرة.

كما أشار الوزير إلى أنه يتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر للمرحلة الابتدائية، ويتضمن مجموعة من القيم التى تساهم فى تكوين شخصية الطفل، موجها بتقديم هذه القيم فى صورة أعمال سينمائية لترسيخ القيم، والمساهمة فى بناء الشخصية التى يحتاجها المجتمع.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن "تطبيق 5 second" يمثل خطوة غير تقليدية تقدمها الوزارة بهدف تحقيق التفاعل مع الطلاب وإرشادهم للقرارات السليمة عبر محتوى تفاعلي درامي.

وقد أعربت السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة أمناء فاهم للدعم النفسى، عن سعادتها بما يعرض من أعمال تجسد المشكلات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن تلك الأعمال تركز على الاهتمام بالطفل والحالة النفسية له والتربية الحديثة، مشيرة إلى أن هذا لم يحدث سابقا، حيث كان الاهتمام فقط بالتعليم والدرجات والتفوق، مؤكدة على أهمية الدعم النفسي للطلاب الذى يساعد في نشر رسالة الصحة النفسية وخاصة المراحل العمرية الأولى.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى التعاون بين مؤسسة "فاهم للدعم النفسي" ووزارة التربية والتعليم لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لما لهم من دور رئيسي في رعاية الطلاب نفسيًا، والتعاون مع الأسرة فى علاج أى خلل نفسي للطفل.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي على أهمية وعي المعلم والإخصائي النفسي والاجتماعي بالمشاكل النفسية لدى الأطفال والمراهقين، واكتشاف الأمراض النفسية والتي قد يعاني منها بعض الطلاب منذ الصغر وقد تتفاقم وتؤدي إلى تأخرهم دراسيًا إن لم يتم اكتشافها ومعالجتها في الصغر.

وقال الدكتور عبد الناصر عمر إن مثل هذه الأفكار والموضوعات الجيدة والمختلفة تعمل على حدوث نقلة حقيقية في مزاج الطلاب النفسي وتقليل نسب الأمراض النفسية، كما أنها تعمل على تقليل نسب غياب الأطفال من المدرسة.

ومن جانبها، قالت المخرجة ساندرا نشأت إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يقع علي عاتقها التطوير والتعليم للطلاب، مشيرة إلى أنه عند تقديم عمل متميز صادق يتم الاستعانة بالطلاب الذين يقدمون شخصيات بالفطرة وتكون صادقة معبرة بدون تصنع أو تكليف.

وأشادت بموهبة الطلاب المشاركين فى تجربة الأفلام الدرامية التي تستهدف التعريف بالتربية الإيجابية، مشيرة إلى الدور الهام للمسرح المدرسى فى اكتشاف الموهوبين فى مجال التمثيل وتنمية مواهبتهم، مؤكدة أنها ستواصل إخراج أعمال أخرى فى المرحلة المقبلة تجسد المشكلات الواقعية داخل المدرسة وتسليط الضوء عليها ومعالجتها.

كما أعرب محمد هانى خبير المحتوى عن ترحيبه بالنموذج المعروض، واعتباره نقلة مهمة وصادقة جدا لأنهم أبطال حقيقين، مشيدا بدور المخرجة ساندرا نشأت والتى بذلت مجهودا كبيرا لخروج هذا العمل، بما يقدمه من رسائل إبداعية.