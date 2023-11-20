بشري تدافع عن القضية الفلسطينية في "بودكاست" بأمريكا

حلت الفنانة بشري ضيفة على “بودكاست” بعنوان "The Shift Podcast" وتحدثت بالإنجليزية عن القضية الفلسطينية.

وقالت بشرى خلال اللقاء أن السلاح التكنولوجي أيضا يجب أن يتم توظيفه بشكل يخدم القضية رغم كل سبل تضييق الخناق علينا من الغرب حتى لا يصل صوتنا نظرا لتحكمهم في منصات التواصل الاجتماعي بشكل كامل لتوصيل أصل الحكاية لكل بلدان العالم باختلاف لغاتهم من أصحاب القضية نفسهم وأطراف تختلف في وجهات نظرها عن الإعلام الغربي المعتاد.

وأضافت بشرى أن الفنان عندما يتحدث أكثر من لغة يستطيع أن يتحدث مع الغرب ويؤثر فيهم ويغير وجهة نظرهم السلبية تجاه العرب.

https://www.instagram.com/reel/Cz04OkHr4n7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==