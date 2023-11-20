أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي بمستقبل وطن تناقش استعدادات الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة محمد عبد السلام السنوسي، اجتماعاً تنظيمًا مع أمناءها بجميع المحافظات، لمناقشة خطة عملها استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار تأييد ودعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور، الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وأمناء المتابعة والتواصل الاجتماعي بجميع المحافظات.

وأكد محمد عبد السلام السنوسي، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزي، أهمية الفترة الحالية، واصفاً إياها بـ"الاستثنائية"، ما يلقي على عاتق كافة الأمناء والأعضاء مسؤولية كبيرة، لافتا لضرورة متابعة كافة أمانات المتابعة في كافة المستويات التنظيمية، وقياس مدي التفاعل مع كل ما ينشر على الصفحة الرسمية للحزب، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لصفحة الحزب الرسمية، وتوجيه كافة الأعضاء بمتابعتها بشكل مستمر.

واستعرض الاجتماع، خطة عمل الأمانة استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بملف السوشيال ميديا، مع ضرورة الانتهاء من اختيار متخصصين في مجال السوشيال ميديا، في كل أمانة على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز والوحدات الحزبية، لتوحيد خطة الحزب في التواجد على جميع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، استعداداً للانتخابات الرئاسية .

وناقش الاجتماع، كافة الأراء والمقترحات، من كافة الحضور، في إطار خطة عمل الأمانة، استعداداً للانتخابات الرئاسية، وبخاصة خطة الحشد للمشاركة بكثافة خلال العملية الانتخابية.