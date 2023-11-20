جوتيرش: عدد ضحايا غزة يفوق ما ورد في تقارير الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، اليوم الاثنين، إن عدد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل يفوق ما ورد في تقارير هيئة الأمم المتحدة عن ضحايا الصراعات في السنوات الـ7 الماضية.

وأضاف جوتيرش في تصريحات له اليوم الاثنين، إن أكبر عدد للضحايا في غزة من الأطفال بالتحديد يفوق أعداد الضحايا من الصراعات عام 2017 و2018 خلال الصراع في أفغانستان، لافتًا إلى أن سوريا في جاءت في المركز الثاني بعد أفغانستان في تلك الفترة، حيث تم تسجيل مصرع أكثر من 700 طفل.

وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة يعتبر خرقًا كاملًا للقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين التي يكفلها القانون الدولي أيضًا.