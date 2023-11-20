رئيس جامعة المنصورة يفتتح ملتقى التوظيف الأول بكلية الحقوق

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن دورَ الجامعة لا يقتصرُ على مجالي التعليمِ والبحثِ العلمي، إنما يشملُ أيضًا ربطِ الطلابِ والخريجينَ بسوقِ العمل.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال افتتاحه فعاليات "ملتقى التوظيف الأول" بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنتمية البيئة، المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، الدكتور وليد عبد اللطيف مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلى عدد من المراكز الحكومية والشركات والمؤسسات القانونية.

وأضاف أن الملتقى يعمل على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتأهيل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل، ويهدف إلى إتاحة فرص توظيف مختلفة لخريجي كلية الحقوق، مشيرا إلى أن خريج كلية الحقوق له طبيعة خاصة، وقد حرصت الجامعة على توفير العديد من الدورات التدريبية للطلاب والخريجين من خلال مراكز التدريب المهنى لاعداد الخريجين لسوق العمل وتسليحهم بكافة المهارات التى يحتاجها الخريج لسد الفجوة ومواجهة التحديات التى طرأت فى سوق العمل بالشراكة مع بعض الشركات والهيئات العاملة فى قطاع الدراسات القانونية.

كما وجه كلمة للخريجين بصقل مهاراتهم بالدورات المتخصصة والفرص التدريبية التى توفرها الجامعة والكلية للتسلح بكل ماهو جديد فى متطلبات سوق العمل.

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IMG-20231120-WA0068

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