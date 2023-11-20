ads
الإثنين 20 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يفتتح ملتقى التوظيف الأول بكلية الحقوق

الدكتور شريف خاطر
الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة خلال افتتاح الملتقى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر  رئيس جامعة المنصورة، أن دورَ الجامعة لا يقتصرُ على مجالي التعليمِ والبحثِ العلمي، إنما يشملُ أيضًا ربطِ الطلابِ والخريجينَ بسوقِ العمل.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال افتتاحه فعاليات "ملتقى التوظيف الأول" بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور علاء التميمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنتمية البيئة، المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، الدكتور وليد عبد اللطيف مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلى عدد من المراكز الحكومية والشركات والمؤسسات القانونية.

وأضاف أن الملتقى يعمل على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتأهيل الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل، ويهدف إلى إتاحة فرص توظيف مختلفة لخريجي كلية الحقوق، مشيرا إلى أن خريج كلية الحقوق له طبيعة خاصة، وقد حرصت الجامعة على توفير العديد من الدورات التدريبية للطلاب والخريجين من خلال مراكز التدريب المهنى لاعداد الخريجين لسوق العمل وتسليحهم بكافة المهارات التى يحتاجها الخريج  لسد الفجوة ومواجهة التحديات التى طرأت فى سوق العمل بالشراكة مع بعض الشركات والهيئات العاملة فى قطاع الدراسات القانونية.

كما وجه كلمة للخريجين بصقل مهاراتهم بالدورات المتخصصة والفرص التدريبية التى توفرها الجامعة والكلية للتسلح بكل ماهو جديد فى متطلبات سوق العمل. 

IMG-20231120-WA0057
IMG-20231120-WA0057
IMG-20231120-WA0058
IMG-20231120-WA0058
IMG-20231120-WA0063
IMG-20231120-WA0063
IMG-20231120-WA0064
IMG-20231120-WA0064
IMG-20231120-WA0080
IMG-20231120-WA0080
IMG-20231120-WA0059
IMG-20231120-WA0059
IMG-20231120-WA0060
IMG-20231120-WA0060
IMG-20231120-WA0066
IMG-20231120-WA0066
IMG-20231120-WA0071
IMG-20231120-WA0071
IMG-20231120-WA0072
IMG-20231120-WA0072
IMG-20231120-WA0061
IMG-20231120-WA0061
IMG-20231120-WA0062
IMG-20231120-WA0062
IMG-20231120-WA0067
IMG-20231120-WA0067
IMG-20231120-WA0068
IMG-20231120-WA0068
IMG-20231120-WA0074
IMG-20231120-WA0074
IMG-20231120-WA0069
IMG-20231120-WA0069
IMG-20231120-WA0070
IMG-20231120-WA0070
IMG-20231120-WA0075
IMG-20231120-WA0075
IMG-20231120-WA0076
IMG-20231120-WA0076
IMG-20231120-WA0055
IMG-20231120-WA0055
IMG-20231120-WA0056
IMG-20231120-WA0056
IMG-20231120-WA0077
IMG-20231120-WA0077
استراتيجية الدولة المصرية الدكتور شريف يوسف خاطر جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة فعاليات ملتقى التوظيف
ads