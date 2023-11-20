الزمالك يحصل على موافقة بحضور 30 ألف مشجع للقاء أبوسليم الليبي

حصل مجلس إدارة الزمالك على موافقة أمنية بحضور 30 ألف مشجع للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتساعد جماهير الزمالك اللاعبين في تحقيق الانتصار من خلال المساندة طوال المباراة وترديد الهتافات التي تحفز وتشحن اللاعبين لخوض اللقاء بروح قتالية عالية.

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج، وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الفترة القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية في آخر مرة نسخة 2019 وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي، تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس انذاك.