الصيرفي: قانون التصالح في مخالفات البناء إنجاز كبير يحقق الاستقرار الاجتماعي

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، يعد استكمال لرؤية القيادة السياسية فى مصر فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الصيرفي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إقرار البرلمان لقانون التصالح فى مخالفات البناء خطوة إيجابية لإنهاء هذا الملف بشكل جذري، مؤكدا أن قطاع كبير من المواطنين، فى انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وتحقيق الاستقرار الاجتماعى.

ونوه الصيرفي إلى أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل مختلف الإشكاليات التي تواجه المواطنين فى ملف البناء، قائلا إن هذا القانون يعد إنجاز كبير يتم على أرض مصر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة العمل على تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات، وبما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر.