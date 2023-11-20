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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة بيطرية إرشادية علاجية بقرية المحرص بمركز أبوقرقاص بالمنيا

قافلة بيطرية إرشادية
قافلة بيطرية إرشادية علاجية بقرية المحرص بمركز أبوقرقاص
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نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا اليوم الإثنين  قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية المحرص التابعة لوحدة بني موسي بمركز أبوقرقاص، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وذلك في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجاً.
من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية الجماعية من خلال فرق التحصين حيث تم علاج باطني لعدد261 رأس ماشيه، ورش 500 رأس من الأبقار والأغنام وتقديم العلاج اللازم بالمجان، مؤكداً أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة .‎
 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا مدير مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالمنيا مركز أبو
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