من دبلوم تطريز إلى أشهر ممثلات الإغراء.. ما لا تعرفه عن برلتني عبد الحميد

تحل علينا ذكرى ميلاد أشهر ممثلات الإغراء الفنانة برلنتي عبدالحميد التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1935 بمنطقة السيدة زينب، حصلت على دبلوم تطريز، ولكنها قررت الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم نقد ومع مرور الوقت التحقت بقسم التمثيل بعدما أقنعها الفنان زكي طليمات.

قدمت الفنانة الراحلة برلنتي عبدالحميد العديد من الأعمال الفنية الناجحة، حيث كانت بدايتها الحقيقية من خلال مسرحية "الصعلوك" مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وحققت من خلالها نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا وأشاد بها عدد من النقاد الفنيين.

شاهدها المخرج بيبر زريانللى خلال عرض مسرحية "الصعلوك" واختارها للعمل في أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم "شمس النسيم" عام 1952، وتوالت عليها الأعمال السينمائية التي مازالت عالقة في أذهان محبيها حتى وقتنا هذا.

عرفت الفنانة برلنتي عبدالحميد بلقب "ممثلة الإغراء الأولى" حتى إنها كانت تنافس الفنانة الراحلة هند رستم على هذا اللقب، تميزت بإطلالة مميزة وضحكة رنانة تستطيع أن تميزها من وسط المئات.

شاركت الفنانة برلنتي عبدالحميد في عدد من الأعمال الفنية المؤثرة التي من أبرزها: سر طاقية الإخفاء، فضيحة في الزمالك، سلطان، ريا وسكينة، إسماعيل يس في متحف الشمع، جواز في السفر، نساء في المدينة، أيام زمان، جواز في السر، وقدمت أيضًا على خشبة المسرح حارة الشرفا ومخلوق إسمه المرأة.